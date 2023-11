Nürnberg - In der zweiten Runde des DFB-Pokals hat der 1. FC Nürnberg mit 3:2 gegen Hansa Rostock gewonnen. Die erste Hälfte verlief relativ ereignislos: Nürnberg mit viel Ballbesitz, Rostock stand tief und lauerte auf Konter.



Eher überraschend ging Hansa in der 58. Minute durch Junior Brumado in Führung. In der 63. Minute glich Kanji Okunuki für Nürnberg aus. Wenig später traf Christian Kinsombi erneut für den Hansa (74. Minute). Die Nürnberger gaben sich jedoch nicht geschlagen und liefen die Gäste von der Küste früh an.



In der fünften Minute der Nachspielzeit glich Felix Lohkemper dann tatsächlich noch aus: Verlängerung. In der 99. Minute war es dann erneut der Joker Lohkemper, der den Ball über die Linie bugsierte. Nürnberg hätte sogar noch höher gewinnen können, da Can Uzun in der 120. Minute einen Foulelfmeter vergab.

Die Top 3 Dividendenaktien 2024 In diesem Report stellen wir Ihnen 3 Top-Aktien aus dem Energie-Sektor vor, die Sie unbedingt auf Ihre Watchlist setzen müssen. Lassen Sie sich diese kostenlose Analyse nicht entgehen! Hier klicken