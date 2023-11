Die weltweite Walnussproduktion für 2023/24 wird voraussichtlich unverändert bei 2,7 Millionen Tonnen ungeschälte Nüsse liegen, was größtenteils auf die stagnierende Produktion des Spitzenproduzenten China zurückzuführen ist, während Zuwächse in den USA und Chile Verluste in der EU ausgleichen, wie das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) in...

