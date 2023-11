Ist das Zinshoch erreicht? An den US-Börsen hat der Entscheid der US-Notenbank vom Mittwoch entsprechende Hoffnungen geschürt und insbesondere Technologie-Aktien nach oben getrieben. In Asien und den europäischen Börsen nehmen die Investoren den Ball auf. Der DAX notiert rund 30 Minuten vor dem Xetra-Start 0,5 Prozent fester bei 14.970 Zählern. Neben verschiedenen Wirtschaftsdaten stehen am Donnerstag die Q3-Zahlen des iPhone-Herstellers Apple im Fokus. Der Konzern öffnet nach Handelsende an der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...