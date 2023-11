Der Technologiekonzern Hitachi Energy hat eine Mehrheit an Eks Energy übernommen. Durch die strategische Akquisition will das Unternehmen Zugang zu Leistungselektronik und Energiemanagement-Softwarefunktionen für Batterie-Energiespeicherlösungen erhalten. Hitachi Energy hat eine Mehrheitsbeteiligung an Eks Energy von Powin LLC erworben. Eks Energy mit Sitz in Sevilla ist ein Anbieter von Leistungselektronik- und Energiemanagementlösungen für die Speicherung und Integration erneuerbarer Energien. ...

