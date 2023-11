Unterm Strich fielen die aktuellen Quartalszahlen gut aus. Der Markt zeigte sich in Bezug auf den von AMD mitgelieferten Ausblick auf das 4. Quartal jedoch enttäuscht. Dennoch haussierte die AMD-Aktie im gestrigen Mittwochshandel (01.11.). AMD mit starken Q3-Daten, aber schwachen Ausblick auf Q4 AMD gab den Umsatz für das 3. Quartal 2023 mit 5,800 Mrd. US-Dollar an, nach 5,565 Mrd. US-Dollar im 3. Quartal 2022. Das Plus beim Umsatz in Höhe von 4 ...

