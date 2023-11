News von Trading-Treff.de Die Zahlen von AMD waren gemischt. Doch der Ausblick hat etwas ausgelöst, dass niemand in dieser Art auf dem Schirm hatte. Der DAX nimmt in seiner Rally zum heutigen Handelsstart weiter an Fahrt auf. Powell hat in seiner gestrigen Rede für gute Stimmung auf dem Parkett gesorgt. Es ist weiterhin zu früh um gierig zu werden, doch ein paar nahe Ziele hat der DAX kurzfristig noch auf der Agenda. Die Fakten gibt es wie immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...