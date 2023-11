Bei den deutschen Aktien ist weiterhin viel los. Die Quartals-Saison ist in vollem Gange und während eine der drei Aktien kaum zu schlagen ist, stoßen zwei andere in immer tiefere Gefielde vor. Was Anleger jetzt tun sollten. Die Allianz-Aktie ist kaum zu schlagen Es dürfte relativ schnell klar sein, dass die Allianz-Aktie eine der aktuell besten Aktien aus dem DAX ist. Abermals fand das Papier auf seiner 200-Tage-Linie Unterstützung und bestätigte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...