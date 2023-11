EQS-News: PERFORMANCE ONE AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Performance One AG: Solides 1. Halbjahr 2023 unterstreicht Gesamtjahresprognose // E-Mental-Health-Geschäft mit deutlichen operativen Erfolgen und erwartetem starken Wachstum 2024



Mannheim, 2. November 2023 - Die Performance One AG, im m:access gelisteter Digital Service Provider, konnte im ersten Halbjahr 2023 eine solide sowie plangemäße Umsatz- und Ergebnisentwicklung erzielen. Gleichzeitig konnten bei der E-Mental-Health-Plattform couch:now deutliche strategische und operative Fortschritte erzielt werden, die signifikante Umsatzbeiträge ab 2024 erwarten lassen.

Im bisherigen Jahresverlauf 2023 konnte für die E-Mental-Health-Plattform couch:now die erste Partnerschaft mit einer Krankenkasse, der vivida bkk mit rund 350.000 Mitgliedern, eingegangen sowie mit der Stadt Mannheim eine Kooperation vereinbart werden, die rund 8.000 städtischen Mitarbeitern den Zugang zur Plattform ermöglicht. Gleichzeitig startete mit der Universität Mannheim eine breit angelegte Wirkungsanalyse, die die bisherige Zusammenarbeit mit den Universitäten Medical School Hamburg und Universität Witten Herdecke erweitert. Vor allen Dingen entwickeln sich die B2B-Kooperationen sehr erfolgreich. Stetig mehr Partner, insbesondere innovative Unternehmen aus der Gesundheitsvorsorge, können für den Multiplikatoren-Vertrieb gewonnen werden. Hier liegt derzeit der strategische Fokus, um neben dem eigenen B2C-Ansatz auch verstärkt über Anbieter mit komplementären Produkten und Leistungen effizient noch viel mehr Menschen zu erreichen, der ihren psychischen Stress lindern und ihr mentales Immunsystem nachhaltig stärken wollen. Denis Lademann, Vorstand der Performance One AG: "Bei couch:now verbreitern wir derzeit ganz gezielt und mit großem Erfolg die B2B-Basis - durch Kooperationen mit Krankenkassen, mit Unternehmen, die ihre betriebliche Gesundheitsvorsorge auf ein neues Level heben wollen, und eben mit Multiplikatoren aus dem Gesundheitssektor, die den Zugang zu unserer E-Mental-Health-Plattform komplementär zu ihren eigenen Produkten und Leistungen sehen. Die Vielzahl der Kontakte und bereits erfolgten vertraglichen Vereinbarungen zeigt die hohe Marktakzeptanz unserer Vision sowie unserer Plattform und lässt ab 2024 signifikante Umsätze erwarten. In 2023 haben wir bereits eine sehr gute Basis geschaffen, um 2024 sowohl B2C als auch B2B2C unsere aktuelle Nutzerzahl von 4.000 sehr schnell in eine ganz neue Größenordnung wachsen zu lassen."

Im ersten Halbjahr 2023 hat die Performance One AG nach vorläufigen Zahlen einen Konzernumsatz von 5,8 Mio. Euro erzielt. Bei einem insgesamt sehr herausfordernden Umfeld für digitale Services konnten die Umsatzerlöse gegenüber dem ersten Halbjahr 2022 somit nahezu stabil gehalten werden (1. HJ 2022: 5,9 Mio. Euro). Das EBITDA konnte dabei um 0,9 Mio. Euro spürbar verbessert werden und reicht nunmehr mit -0,03 Mio. Euro wieder fast an die Gewinnschwelle heran. Entsprechend verbesserte sich auch das vorläufige Periodenergebnis spürbar von -1,2 Mio. Euro auf -0,3 Mio. Euro. Damit liegen die Zahlen im Rahmen der eigenen Erwartungen, die angesichts des schwierigen konjunkturellen Umfelds ein leichtes Umsatzminus sowie eine spürbare Ergebnisverbesserung aufgrund eines strikten renditeorientierten Kurses vorsahen. Entsprechend kann auch die Gesamtjahresprognose 2023 bestätigt werden. Performance One plant demzufolge weiterhin einen Umsatz in der Bandbreite von 11,6 Mio. Euro bis 12,6 Mio. Euro und damit ungefähr auf dem Niveau des Jahres 2022. Das EBITDA soll auf Gesamtjahressicht wieder positiv sein. Geplant ist ein EBITDA zwischen 0 und 0,3 Mio. Euro. Tobias Reinhardt, Vorstand der Performance One AG: "Mit der Stärkung unserer Eigenkapitalausstattung und unserem strikten Kurs, unser Digital-Service-Geschäft wieder zurück in die Gewinnzone zu bringen, so wie wir es seit Gründung 2009 immer gewohnt waren, haben wir die Basis geschaffen, um in den nächsten Jahren deutlich zu wachsen. Zusätzlichen Rückenwind geben uns mehrere Förderzusagen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, sowohl für unsere KI-Aktivitäten bei den Digitalen Services als auch für unsere E-Mental-Health-Projekte. Haupttreiber unseres Wachstums werden couch:now sowie die neu entwickelte Well-Being-App harmony und damit unsere Aktivitäten im Bereich E-Mental-Health sein. Hier sind wir einzigartig. Wir bieten mit unserer Plattform und unseren bislang 40 führenden Koryphäen die einzige Lösung am Markt, die einen schnellen und einfachen Zugang zu Hilfe auf qualitativ hohem Niveau ermöglicht und die systemrelevant skalierbar ist. Das ist E-Mental Health der nächsten Generation und bietet die Chance, tausenden von Menschen schnelle Hilfe zur Linderung ihres physischen Stresses bieten zu können."

PERFORMANCE ONE begleitet führende Unternehmen erfolgreich in die digitale Zukunft. Das umfangreiche Portfolio an digitalen Services und Produkten reicht von entscheidungsunterstützenden Smart Data Analysen und effizientem Performance Marketing über die Schaffung von emotionalen Markenerlebnissen bis hin zum Aufbau eigener KI-basierter Geschäftsmodelle. In der Tochtergesellschaft E-Health Evolutions GmbH wird die KI-gestützte psychologische Online-Plattform couch:now und künftig auch die Mental Health Super--App harmony realisiert.

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/889690625

frank.ostermair@better-orange.de

linh.chung@better-orange.de

