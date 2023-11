Nachdem SolarEdge bereits vor zwei Wochen die Börse mit einer drastischen Gewinnwarnung in Angst und Schrecken versetzte, fiel die SolarEdge-Aktie (WKN: A14QVM) am Donnerstag abermals um fast -25% in den Kurskeller. Waren die Quartalszahlen des israelischen Solartechnikkonzerns noch schlechter als erwartet? SolarEdge vorgestellt SolarEdge ist ein israelisches Solartechnikunternehmen, das im Bereich der photovoltaischen Energiegewinnung, -optimierung ...

