BMW hat in Regensburg mit der Serienproduktion des neuen X2 und dessen rein elektrischem Ableger iX2 begonnen. Mit Start of Production (SOP) der zweiten X2-Generation wird in Regensburg auch eine dritte Schicht eingeführt. Der im Oktober vorgestellte iX2 kann bereits konfiguriert werden, die Listenpreise für den iX2 xDrive30 beginnen in Deutschland ab 56.500 Euro. Wann die Auslieferungen des zunächst nur als Allradler erhältlichen iX2 beginnen sollen, ...

