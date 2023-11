IBU-Tec Advanced Materials hat ein Kathodenmaterial für Natrium-Ionen-Batterien am Markt eingeführt. Das deutsche Unternehmen mit Sitz in Weimar bezeichnet sich als erster Hersteller Europas, der Natrium-Manganoxid (NMO) in größeren Mengen produziert und kommerziell vertreibt. IBU-Tec Advanced Materials machte bisher vor allem mit seinem LFP-Batteriematerial von sich reden. Im Frühjahr 2023 und November 2022 gab das Unternehmen jeweils Aufträge zur ...

