Der Kurs des Euro ist nach einem durchwachsenen Handel am Vortag gestiegen. Die Gemeinschaftswährung profitierte von beruhigenden Zinssignalen der US-Notenbank Fed.Frankfurt - Der Kurs des Euro ist nach einem durchwachsenen Handel am Vortag gestiegen. Die Gemeinschaftswährung profitierte von beruhigenden Zinssignalen der US-Notenbank Fed. Am Donnerstagmittag notierte der Euro bei 1,0634 US-Dollar und damit mehr als einen halben Cent über dem Niveau vom Vorabend. Zum Schweizer Franken hat sich die US-Währung bis zum Mittag auf 0,9047 verbilligt.

Den vollständigen Artikel lesen ...