AKTIE IM FOKUS: AirbusWKN: 938914 / ISIN: NL000235190 / Kürzel: AIRAktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige InvestorenABSTRACT: Das Wertpapier konnte sich in den letzten Handelsmonaten moderat erholen, hat in den letzten Wochen aber an Dynamik und auch an Substanz verloren. Ist damit der Aufwärtstrend gefährdet?Fundamentaldaten:aktueller Preis 128,90 EUR Marktkapitalisierung 100,86 Mrd. EUR Umsatz 2022 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...