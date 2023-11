Quantron und Ford Trucks haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, wonach die Technologie von Quantron in Fahrzeuge von Ford Trucks integriert werden soll. Gemäß dem Letter of Intent soll zunächst ein H2-Brennstoffzellen-Lkw auf Basis eines Ford F-Max mit einem Antrieb von Quantron auf den Markt gebracht werden. Konkret ist geplant, E-Achse, Batterie, Brennstoffzellen- und Tanksystem sowie Energiemanagement von Quantron in den F-Max von Ford Trucks ...

Den vollständigen Artikel lesen ...