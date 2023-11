Teilen: Hier erfahren Sie, was Sie am Donnerstag, den 2. November wissen müssen: Der US-Dollar bleibt auf dem Rückfuß, während die Märkte die politischen Entscheidungen der Federal Reserve (Fed) und die Äußerungen des Vorsitzenden Jerome Powell auf der Pressekonferenz nach der Sitzung bewerten. Die Bank of England (BoE) wird die Zinsentscheidung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...