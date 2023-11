Tesla hat im Oktober 72.115 in China hergestellte Fahrzeuge verkauft, was eine Steigerung um 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, aber einen Rückgang um 2,6 Prozent zum September bedeutet. Zudem begann das Musk-Unternehmen in der letzten Woche mit der Auslieferung seines überarbeiteten Model 3.Tesla verzeichnete damit den zweiten Monat in Folge einen Rückgang der Verkäufe von in China hergestellten Fahrzeugen. Bereits im September waren die Auslieferungen um fast zwölf Prozent gefallen. Zum Vergleich: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...