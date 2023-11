Die Analysten von Raiffeisen Research haben ihre Top Picks per Anfang November überarbeitet und zwei Änderungen vorgenommen: Erstens wurde Bank of America von der Liste gestrichen. "Zwar schätzen wir im Lichte des Hochzinsumfelds und der anhaltend guten Kreditqualität die Aussichten der Bank weiterhin günstig ein und auch die Zinsmargen sollten sich noch weiter verbessern, allerdings nicht mehr im gleichen Ausmaß wie bisher", so die Begründung. Zweitens wurde mit 3M ein breit aufgestellter Mischkonzern in das Portfolio aufgenommen. "Das Unternehmen hat über lange Zeit immer wieder seine Innovationskraft unter Beweis gestellt und stellt eine breite Palette an Produkten her", meinen die Analysten. Die Top-Picks-Liste besteht somit aus: 3M, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...