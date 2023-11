Teilen: Die Fed hat die Zinssätze in der zweiten Sitzung in Folge unverändert gelassen. Jetzt hängt alles von den Daten ab, berichten die Ökonomen der Commerzbank. Der Markt wird genau beobachten, ob der Rückgang der Inflation nachhaltig ist Zwei weitere Arbeitsmarktberichte - der erste wird am Freitag veröffentlicht - und zwei neue Sätze von Inflationsdaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...