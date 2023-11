(shareribs.com) Frankfurt / New York 02.11.2023 - Biotech-Aktien entwickeln sich am Donnerstag uneinheitlich. Evotec steigen, MorphoSys und Biontech fallen. An der Wall Street zieht der Sektor an und folgt damit dem Markt nach oben. Der DAX notiert kurz vor Handelsschluss 1,5 Prozent fester bei 15.143 Punkten. Hier legen Siemens Energy, Fresenius und Vonovia deutlich zu. Auf der anderen Seite stehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...