Berlin - Der Außenminister der Ukraine, Dmytro Kuleba, sieht mit Sorge, dass der Verteidigungskrieg seines Landes gegen die russischen Besatzer seit dem Überfall der Hamas auf Israel immer weniger mediale Aufmerksamkeit bekommt. Es sei "schlecht, dass die Ukraine nicht mehr auf den Titelseiten ist", sagte Kuleba am Donnerstagabend dem TV-Sender "Welt".



Aber es sei nun einmal so, "dass wenn ein neuer Krieg entsteht, die Konflikte, die es davor gab, etwas vergessen werden". Man werde jedoch "zurückkommen mit bestimmten Erfolgen und mit der Unterstützung unserer Partner". Kuleba warnte vor einer Einstellung der US-Hilfen für die Ukraine zugunsten Israels. "Wenn keine Entscheidung gefällt wird für die weitere Unterstützung der Ukraine, wird das Israel nicht helfen. Das müssen wir klar verstehen."



Aber er habe allen Grund anzunehmen, dass in den USA eine Lösung gefunden werde, "die es möglich machen wird, sowohl die Ukraine als auch Israel zu unterstützen", so Kuleba. Darüber spreche die Ukraine mit den USA auf allen Ebenen.

Die Top 3 Dividendenaktien 2024 In diesem Report stellen wir Ihnen 3 Top-Aktien aus dem Energie-Sektor vor, die Sie unbedingt auf Ihre Watchlist setzen müssen. Lassen Sie sich diese kostenlose Analyse nicht entgehen! Hier klicken