Im Februar 2022 hat die Bawag eine Vereinbarung zur Übernahme der Peak Bancorp unterzeichnet und nun die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten, um den Kauf der Peak Bancorp, der Holdinggesellschaft der Idaho First Bank, abzuschließen. Die Idaho First Bank ist eine landesweit operierende Community Bank in den USA. Das Eigenkapital lag zum 30. September 2023 bei knapp unter 50 Mio. USD. Der Kaufpreis in Höhe von 65 Mio. USD entspricht der ursprünglichen Vereinbarung, wie die Bawag mitteilt. Die Bawag will das Wachstum des auf primär regional fokussierten Retail- und SME-Geschäfts in Idaho und den angrenzenden Märkten weiter ausbauen. Die Übernahme soll auch weitere Wachstumschancen in den USA ermöglichen. Der Schwerpunkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...