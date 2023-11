Fresh Del Monte Produce Inc. meldete Finanzergebnisse für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 29. September 2023 mit einem Nettoumsatz von 1.003,1 Millionen USD im Vergleich zu 1.053,5 Millionen USD in dem Vorjahreszeitraum. Die Nettoumsatzabweichung war in erster Linie auf ein geringeres Verkaufsvolumen in dem Frisch- und Mehrwertproduktsegment und einen Umsatzrückgang in...

Den vollständigen Artikel lesen ...