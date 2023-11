Noch hat die Ernte an Frischware für die Direktvermarktung nur langsam begonnen, und man findet Grünkohl nur vereinzelt in Hofläden. Doch mit sinkenden Temperaturen wächst die Lust auf das typische Wintergemüse. Bildquelle: Shutterstock.com Hochsaison hat der Grünkohl im November/Dezember, auch die Ernte der Frischware geht bis in den Dezember hinein. In der...

Den vollständigen Artikel lesen ...