Die Preise für Speisekartoffeln in Mecklenburg- Vorpommern bleiben auf dem erreichten Niveau. Durch Kühlhausaufschläge werden die Preise in den kommenden Wochen wohl steigen. Dies geht aus dem "Marktinformation Ostdeutschland 43. KW 2023 " des Landesamts für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) in Rostock hervor. Bildquelle:...

