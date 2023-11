Bernd Wünsche (Gurupress.de) - PayPal hat auch am Donnerstag einen starken Börsentag verzeichnen können. Es ging um mehr als 4 % nach oben. Die Aktie hebt endlich ab, so die Meinung von Beobachtern. Zuvor war der Wert über einen längeren Zeitraum wesentlich zu schwach. Nun gewann PayPal am vierten Börsentag hintereinander. Die Kursziele sind allerdings von Analysten noch einmal deutlich weiter oben angesetzt worden. PayPal soll nach Meinung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...