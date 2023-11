Der DAX zeig sich in dieser Woche bisher in glänzender Verfassung. Die Hoffnung auf ein Ende der Zinsanhebungen treibt die Börsen an. Heute könnte der Leitindex erneut gut starten. Die Vorgaben aus Übersee sind positiv. Bei den Einzelwerten geht es heute um Apple, Disney, Block, Beyond Meat, Coinbase, ...