Die Aktie von Siemens Healthineers sichert sich am Montag einen der Spitzenränge im DAX. Auftrieb verleihen positive News vom Konkurrenten Philips. Dessen Aktie zieht mittlerweile mit einem Plus von rund 43 Prozent davon und beflügelt den gesamten Sektor.Philips hat sich in den USA auf eine Zahlung von 1,1 Milliarden US-Dollar (etwa eine Milliarde Euro) geeinigt, um Klagen wegen fehlerhafter Beatmungsgeräte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...