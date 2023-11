Vor knapp einem Monat konnten wir mit dem Kochboxenversender einen Treffer auf der Short-Seite landen und nach dem die HelloFresh-Aktie ISIN: DE000A161408 im Wochenverlauf den Unterstützungsbereich um 20,00 Euro erfolgreich getestet hat, wollen wir heute nach einem geeigneten Einstiegspunkt auf der Long-Seite Ausschau halten. Seit dem Jahreshoch am 15. September hat die Aktie mehr als 35 Prozent an Wert verloren und nach dem Kursverlauf am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...