BMW hat im dritten Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Gewinn die Erwartungen der Analysten überboten. Das Management bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr. An der Börse kamen die Ergebnisse gut an: Die Aktie tritt wieder auf das Gaspedal.Trotz Euro-Aufwertung und einem größeren Anteil an weniger profitablen E-Fahrzeugen, glänzte BMW mit starken Zahlen. Das Ergebnis vor Zinsen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...