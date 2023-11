In einer Kurzmitteilung zu Verbund meinen die Analysten von Raiffeisen Research zu den Zahlen: "Dieses Jahr zeigen sich die Auswirkungen der hohen Energiepreise infolge des Ukraine-Kriegs auf die Zahlen von Verbund. Q3 23 war ein Rekordergebnis in jeder Hinsicht. Gleichzeitig kündigte Verbund ein massives Investitionsprogramm von EUR 15 Mrd. in den nächsten zehn Jahren an." Zu den AT&S-Zahlen meinen die Raiffeisen-Analysten: "Die Nachfragesituation ist noch immer schwierig, aber nicht mehr so wie in der ersten Jahreshälfte. Das Management von AT&S zeigt sich optimistisch, dass 2024 wieder Wachstum möglich ist, auch wenn der Preisdruck noch ein Jahr vorherrschen könnte."

