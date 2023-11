Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch #517: AT&S, Andritz und Verbund mit extrem wichtigen Signalen an den MarktDie Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge #517 geht es um die immense Wichtigkeit des Facts, dass die Zahlenleger derzeit toll abliefern, das gilt heute für AT&S, Andritz und Verbund. Weiters: News zu S Immo, Research zu Erste Group, Palfinger, AMAG, ams Osram sowie Historisches zu Telekom Austria, Polytec und Strabag.- "40x DAX und bis zu 40x Österreich", die tägliche Podcastshow im ...

