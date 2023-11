Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc (46/23)

As from Novembet 3, 2023, the following warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short ISIN MINI S MRNA AVA 18 GB00BQRJDX59 MINI S OMX AVA 617 GB00BNTP5C33 MINI S US10Y AVA 6 GB00BG5ZLD18 MINI S PGS AVA 10 GB00BQRL8Y71 MINI L PGS AVA 09 GB00BQRJXV32 BULL PALL X12 AVA 14 GB00BQRJD134 BEAR LOGN X5 AVA 1 GB00BNV4W163 BULL PALL X12 AVA 13 GB00BQRBYW79 MINI S ZIM AVA 06 GB00BQRKFK91 MINI S OTLY AVA 10 GB00BNV1BZ44 BULL STEM X3 AVA 1 GB00BNV5CP33 BEAR BTSB X2 AVA 2 GB00BG5ZSL86 MINI L PGS AVA 12 GB00BQRKZH68 MINI S CLX AVA 42 GB00BQRBVM66 MINI S HTRO AVA 24 GB00BQRL5P75 BULL JNJ X8 AVA 1 GB00BG5ZW162 TURBO L NOVO AVA 27 GB00BNV16X70 BULL TRELB X5 AVA 2 GB00BG5WRS91 BEAR AAK X3 AVA 2 GB00BG5ZT150 MINI S NCLH AVA 10 GB00BQRJXH97 MINI S DOCU AVA 5 GB00BNTP6R50 MINI S FORTNO AVA 10 GB00BQRCVL82 BULL BAIDU X5 AVA 7 GB00BNV19B65 BEAR SECUB X5 AVA 2 GB00BG5ZLW07 MINI L BRGB AVA 3 GB00BQRMKG64 BEAR HUSQ X5 AVA 1 GB00BNTQS833 MINI S KINVB AVA 13 GB00BNV1GB54 BEAR HOLMB X3 AVA 2 GB00BG5ZSR49 TURBO S TESLA AVA 94 GB00BNV18S67 MINI S PKI AVA 06 GB00BNTPRB60 For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance Stockholm on telephone +46 8 405 72 80, or iss@nasdaq.com. The last day of trading will be November 3, 2023.