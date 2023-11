Die TUI-Aktie setzt am Freitag ihren Weg nach oben fort. Gute Neuigkeiten vermeldete nun Konkurrent FTI, die Nummer 3 unter den deutschen Reiseveranstaltern. Das Sommergeschäft sei gut gelaufen und die Buchungslage steige an. Von der Hoffnung auf den nächsten Reiseboom sollte auch TUI profitieren.FTI erwartet für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatz von 4,1 Milliarden Euro, was einem Wachstum von ...

