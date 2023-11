Der kommunale Versorger Hofor aus Dänemark hat sich einen 29 MW starken Solarpark in Nordjütland bauen lassen. Projektentwickler GreenGo hat das Vorhaben realisiert. Das dänische Unternehmen GreenGo Energy hat für den kommunalen Versorger Hofor einen Solarpark mit 29 Megawatt (MW) Leistung im Norden von Dänemark realisiert. Konkret befindet sich das Vorhaben in Fjerritslev in Nordjütland. Bei dem Kunden Hofor handelt es sich zum ein regionales Versorgungsunternehmen, deren Eigentümer acht Kommunen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...