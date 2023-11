Performance One (PO1) hat seine vorläufigen Zahlen für das erste Halbjahr veröffentlicht, die in einem allgemein gedämpften Markt für Marketingausgaben eine gute Performance zeigen. Die vollständigen Zahlen werden am 13. November veröffentlicht, zusammen mit einer Telefonkonferenz für Analysten und Investoren (online) um 14:00 Uhr MEZ (Registrierung: research-hub.de). Die H1-Zahlen zeigen, dass sich das Unternehmen auf einem soliden Weg befindet, da mehrere Kostensenkungsmaßnahmen zu einem nachhaltigen und profitablen EBITDA führen dürften. Eine Anpassung der Schätzungen von AlsterResearch ist nicht erforderlich, weshalb die Analysten von AlsterResearch ihre positive Einschätzung bestätigen. AlsterResearch bekräftigt das Kursziel von EUR 15,50 und das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Performance%20One%20AG





