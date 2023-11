PV-Anlagen konnten auf Wohngebäuden in Bayern - wenig überraschend - unter allen Bundesländern am meisten Solarstrom im Sommerquartal erzeugen. Das zeigen von Eon ausgewertete Daten des DWD. Im dritten Quartal 2023 haben PV-Anlagen in Bayern unter allen Bundesländern die höchsten Erträge erwirtschaftet. Das teilte der Energieversorger Eon auf Basis von Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit. Diese Daten dienen auch den Solarthemen als Basis ihrer monatlichen Berichterstattung zur Solarstrahlung ...

