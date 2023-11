Beirut - Der libanesische Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah hat in einer Fernsehansprache die Angriffe auf Israel gerechtfertigt. "Wir werden keinen Krieg finden, der berechtigter ist als der Krieg gegen die Zionisten", sagte Nasrallah am Freitag.



Es sei ein "einwandfreier" Krieg. "Das ist ein Krieg für Allah und er ist voll berechtigt und nachvollziehbar." Von den Angriffen am 7. Oktober will Nasrallah nicht gewusst haben, auch der Iran soll im Vorfeld nicht eingebunden gewesen sein. Er nannte die Attacken "heroisch" und zeigte sich stolz auf die "Märtyrer".

