Performance One AG ist eine führende Agentur für digitales Marketing, die ein breites Spektrum an KI-gesteuerten Dienstleistungen anbietet. Das Unternehmen bietet die gesamte Bandbreite der digitalen Transformation und Strategie in Marketing und Vertrieb an. Mit den eigenen B2C-Produkten "couch:now", einer e-mental health Plattform, und der Well-Being-App "harmony" hat der Investment Case des Unternehmens zusätzliche Wachstumstreiber erhalten. Die Angebote bieten psychotherapeutische Selbsthilfe, die in Zusammenarbeit mit führenden Universitäten, Ärzten und Therapeuten erstellt wurden. Performance One adressieren mit dem innovativen KI-getriebenen Ansatz einen riesigen und wachsenden Markt. AlsterResearch veranstaltet am 13.11.2023 um 14:00 Uhr einen Earnings Call mit Denis Lademann, CEO der Performance One AG. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2023-11-13-14-00/PO1-GR zur Verfügung gestellt.





