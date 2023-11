© Foto: Richard Drew - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Im trüben aktuellen Umfeld sieht Canaccord dennoch gute Chancen, am Aktienmarkt kräftig zu profitieren. Eine Empfehlung von ihnen kann sich sogar vervierfachen, sagen die Analysten.Die letzten Monate waren für die Anleger hart, da die Aktienkurse seit Mitte des Sommers überwiegend gefallen sind. So hat der S&P 500, der Ende Juli seinen Höchststand erreichte, seit diesem Zeitpunkt fast acht Prozent verloren. Die Gründe für diese Verluste sind hinlänglich bekannt: die hartnäckige Inflation, das Festhalten der US-Notenbank an ihrer Hochzins- und Geldpolitik als Reaktion darauf, die sich verschlechternde geopolitische Lage und die steigenden Ölpreise, die steigenden Anleiherenditen und die …