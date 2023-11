Volkswagen hat einen vorläufigen Einstellungsstopp für sechs Standorte in Deutschland verhängt. Betroffen sind alle Standorte in Niedersachsen und Hessen: Wolfsburg, Hannover, Braunschweig, Salzgitter, Emden und Kassel. "Aufgrund der laufenden Effizienzprogramme in der Volkswagen AG werden externe Einstellungen temporär begrenzt und keine externen Stellen ausgeschrieben", erklärte ein Unternehmenssprecher. Bereits laufende Einstellungsverfahren seien ...

