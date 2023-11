Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nel Asa konnte auch am Freitag erneut Kursgewinne verbuchen. Die Aktie stieg um mehr als 5 %. Das sind Werte, von denen die Investoren in den vergangenen Wochen eher träumen mussten. Es drohte der Absturz auf Kurse von weniger als 0,60 Euro, so die Ergebnisse der zurückliegenden Handelssitzungen. Damit ist Nel Asa zuletzt zwar nicht mehr im absoluten Abwärtstrend, bleibt aber dennoch selbst kurzfristig noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...