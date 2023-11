Die Analysten der Erste Group haben in ihrer Wochenpublikation "Equity Weekly" die Unternehmens-News von heimischen Börsenotierten kommentiert bzw. neue Research-Reports veröffentlicht. Hier einige Fazits: Zur Palfinger: "Auf Basis des aktuellen Auftragsstands, der bis zum Ende des Q1/24 reicht, erwartet der Vorstand 2023 einen Umsatz von EUR 2,4 Mrd. und ein EBIT von über EUR 200 Mio. Der Ausblick auf 2024 ist gedämpft, da am wichtigsten Markt EMEA noch keine Markterholung absehbar ist, das Marktumfeld in Nordamerika und im Marine-Bereich ist jedoch nach wie vor positiv. Trotz der soliden Q3-Zahlen lastet der schwache Ausblick für die Baubranche 2024 und die Ergebnisunsicherheit am Aktienkurs. Deswegen halten wir trotz des historisch niedrigen Kursniveaus von um die EUR 20 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...