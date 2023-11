Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch #518; Kontron und RBI setzen starke Zahlenleger-Serie fort, Börsepeople Thinktank ÖsterreichDie Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge #518 geht es um die Fortsetzung des guten Zahlenleger-Trends durch Kontron und RBI, während Lenzing enttäuscht. Zahlen gibt es auch von Aluflexpack, dazu News von Bawag, Und: Research zu Palfinger, Telekom Austria, Verbund, AT&S, Andritz, ams Osram . Nächste Woche stelle ich den "Börsepeople Thinktank Österreich" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...