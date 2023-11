Partystimmung bei CureVac-Aktionären. Schließlich beträgt das Plus im Vergleich zur Vorwoche rund 4,07 Prozent An zwei der drei Tage ging es für das Wertpapier nach oben. Dabei hat CureVac am Dienstag den Vogel abgeschossen mit einem Plus von 4,25 Prozent. Beginnt dadurch nun ein neuer Siegeszug oder ist das nur ein kurzes Aufbäumen? Die Ausgangslage bleibt trotz des Anstiegs kritisch. Denn die Aktie liegt nach wie vor nur knapp oberhalb einer wichtigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...