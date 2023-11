Das Sturmtief "Domingos" hat am Sonntagvormittag der Schweiz Windspitzengeschwindigkeiten von über 100 Kilometern pro Stunde gebracht.Bern - Das Sturmtief «Domingos» hat am Sonntagvormittag der Schweiz Windspitzengeschwindigkeiten von über 100 Kilometern pro Stunde gebracht. Auch im Mittelland wurden so hohe Werte gemessen. Das Messnetz des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz) zeigte am Sonntag kurz vor Mittag beispielsweise Windböen von bis zu 114,8 Kilometern auf dem Bantiger bei Bern an.

