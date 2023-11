Hamburg - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Hamburg: Geisellage am Hamburger Flughafen beendet. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.



Weitere Details werden in wenigen Momenten gesendet.

