DJ LVMH kauft bei Brillen zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Luxusgüterkonzern LVMH stärkt sein Geschäft mit Brillen. Dazu kauft er das Unternehmen Barton Perreira in Los Angeles. Dieses wird dabei nach Informationen des Wall Street Journal mit etwa 80 Millionen Dollar bewertet. "Die Marke ist in den USA gut etabliert, aber wir sehen starke Expansionsmöglichkeiten", so Alessandro Zanardo, zuständig für den Brillenbereich bei LVMH, mit Blick auf Pläne für die Etablierung in Europa und in Asien.

Der weltweite Brillenmarkt könnte laut Studien im Jahr 2030 ein Volumen von gut 246 Milliarden Dollar erreichen nach knapp 162 Milliarden in diesem Jahr.

November 05, 2023 09:29 ET (14:29 GMT)

