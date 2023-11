SMA Solar Aktien ISIN: DE000A0DJ6J9 haben im Wochenverlauf 4,51 Prozent an Wert verloren. Damit war der Spezialist für Wechselrichter, Photovoltaik- & Solartechnik der größte Verlierer im MDAX und im TecDAX sah es auch nicht viel besser aus. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 54,05 Euro, das Wochenhoch hat man am Mittwoch bei 58,15 Euro auf Xetra gesehen. Kommt eine Gegenreaktion hat die Aktie technisch bedingt genügend Luft nach oben. ...

