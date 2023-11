Laut einer Befragung von Statista und dem Marktforschungsinstitut YouGov hat Halloween nur für 6 % der Befragten in Deutschland eine große Bedeutung. Trotzdem ist der Kürbis von den Speisezetteln und Herbstdekorationen in der kalten Jahreszeit nicht wegzudenken. An vielen Verkaufsständen, auf Wochenmärkten oder in Hofläden in Schleswig-Holstein, direkt beim Erzeuger...

Den vollständigen Artikel lesen ...