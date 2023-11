Laut einer Veröffentlichung von EastFruit könnten sich die Folgen des Sturms Bernard, der in den Anbauregionen Spanien, Portugal und Marokko erhebliche Schäden verursachte, insbesondere auf eine Preissteigerung von Himbeeren und Blaubeeren in Europa auswirken. Bildquelle: Shutterstock.com Obwohl die Bewertung der Schäden an Beerenplantagen andauern, wurden vorläufige...

Den vollständigen Artikel lesen ...